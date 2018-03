Unterföhring (ots) - - Live-Übertragungsrechte für zahlreiche Saisoneröffnungs- und Testspiele - Ausrichtung von drei hochkarätig besetzten Blitzturnieren während Sommervorbereitung zur Fußball-Bundesligasaison 2018/19 - Exklusive Ausstrahlung auf Sky Sport News HD und im Livestream auf skysport.de



Unterföhring, 13. März 2018 - Fußballfreie Zeit in der Sommerpause? Nicht mit Sky Sport News HD und 'onside'. Sky Deutschland und die Hamburger Beratungsagentur haben eine Kooperation geschlossen und verkürzen somit den Fußballfans die Wartezeit auf die kommende Saison.



Sky Sport News HD wird in der Sommervorbereitung auf die Saison 2018/19 drei internationale Turnier-Highlights, die 'onside' in Deutschland organisieren wird, live übertragen. Neben jeweils einem Bundesligisten werden weitere traditionsreiche Clubs aus England, Spanien oder Italien das Teilnehmerfeld der Turniere komplettieren. Alle Spielorte stehen noch nicht fest und werden zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben.



Darüber hinaus hat sich Sky Deutschland die Rechte gesichert, zahlreiche von 'onside' vereinbarte Saisoneröffnungs- und Testspiele live auf Sky Sport News HD auszustrahlen.



Bereits im Winter hatte Sky Sport News den H-Hotels Wintercup aus Bielefeld und mehrere von 'onside' organisierte Testspiele aus dem Trainingslager in Spanien, beispielsweise mit der Beteiligung von Borussia Dortmund oder dem Hamburger SV, ins TV-Programm aufgenommen. Der H-Hotel Wintercup erzielte dabei auf Sky Sport News HD eine kumulierte Sehbeteiligung von 450.000 Zuschauern und war damit eine der reichweitenstärksten Live-Übertragungen in diesem Jahr.



