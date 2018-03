Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für LafargeHolcim von 57,00 auf 55,50 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die neue Strategie des Baustoffkonzerns für 2022 bedeute die Rückkehr zu einem besseren Gleichgewicht zwischen Investitionen und Ausschüttungen an die Aktionäre und erscheine sinnvoll, schrieb Analyst Gregor Kuglitsch in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Wachstumsziele für die Gewinne seien nicht so aggressiv wie die früheren Ziele, die das Unternehmen dann in der Regel aber nicht erreicht habe. Allerdings habe die Aktie angesichts des Bewertungsaufschlags zu den Konkurrenten CRH und HeidelbergCement nur begrenzt Luft nach oben./gl/das Datum der Analyse: 13.03.2018

