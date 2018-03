Aus unserem neuen Börsenbrief: http://www.boerse-social.com/gabb Auf dem Radar: AmagDie Aktie ist am Montag auf 50 Euro gefallen, damit nach 467 (!) Tagen wieder unter den MA200 gerutscht, dieser liegt bei 50,49. Trump lässt ein wenig grüssen. aktuelle Indikation: 49.07 / 50.40 Veränderung zu letztem SK: -0.53% Auf dem Radar: FabasoftMit 91,67 Prozent Buys jene Aktie unter den Top 10 der meistgehandelten österreichischen Titel in der 7-Tages-Sicht bei wikifolio.com mit dem grössten Kauf-Anteil. aktuelle Indikation: 14.31 / 14.44 Veränderung zu letztem SK: 1.23% Auf dem Radar: AT&SMit 53,01 Prozent Sells jene Aktie unter den Top 10 der meistgehandelten österreichischen Titel in der 7-Tages-Sicht bei...

