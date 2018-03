Das Kaufinteresse gegenüber der Gemeinschaftswährung lässt den EUR/USD zum Tageshoch in den Bereich der 1,2390 steigen, nach dem das US CPI für Februar veröffentlicht wurde. EUR/USD steigt nach Daten Das Paar konnte schnell zum 3-Tagehoch steigen, nach dem die US Inflation in Form des CPI auf Jahresbasis um 2,2 % und auf Monatsbasis um 0,2 % zulegte. ...

