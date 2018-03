Auftakt für die Speicherevents Energy Storage Europe und IRES in Düsseldorf: Der Speichermarkt wächst und erreicht im Jahr 2018 in Deutschland voraussichtlich Umsatzerlöse von mehr als fünf Milliarden Euro. Trotzdem machen deutsche Unternehmen den Großteil ihres Geschäfts im Ausland. Deutschland muss daher dringend bessere Rahmenbedingungen für einen stabilen Heimatmarkt schaffen, wie die Sprecher der Auftaktveranstaltung meinen.Am Dienstagmorgen begannen die Konferenzmesse Energy Storage Europe und zugleich die Speicherkonferenz IRES in der Messe Düsseldorf. Hier werden die neuesten Speichertechnologien ...

