Phil Baker, CEO des größten Silberproduzenten der USA Hecla Mining (WKN 854693), ist "absolut" zuversichtlich, dass der Silberpreis die Marke von 20 USD pro Unze überwinden wird. Ob es nun dieses Jahr oder irgendwann in der Zukunft sein wird. Betrachte man die Gold-Silber-Ratio - wie viele Unzen Silber nötig sind, um eine Unze Gold zu kaufen - sollte Silber besser performen als sein großer Bruder, so Baker am Rande der ...

