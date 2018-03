Frankfurt - Traditionelle Ertragsquellen schnitten in letzter Zeit gut ab, aber dieses Jahr könnte es schwieriger werden, so Gavin Counsell, Portfolio Manager des AIMS Target Income Fund bei Aviva Investors.Ertragsorientierte Anleger hätten in den letzten zehn Jahren aufgrund der quantitativen Lockerung der großen Zentralbanken weltweit meistens Erfolg gehabt. Die Geldpolitik habe zur Stabilisierung der Wirtschaft beigetragen und den Weg für ein robustes, breit angelegtes Wachstum geebnet. Anleihen hätten deutlich an Wert gewonnen und Aktien hätten den traditionellen Investmentfonds ermöglicht, sowohl Ertrag als auch Kapitalwachstum zu erzielen.

