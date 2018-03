Zürich - UBS Asset Management in Deutschland baut zum Jahresstart sein Vertriebsteam aus, so UBS in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Im Bereich Institutional Client Coverage kommt mit Jan Schneider ein erfahrener Executive Director ins Team. Er berichtet an Miriam Uebel, Leiterin Regulierte Kunden & Consultant Relations bei UBS Asset Management (Deutschland) GmbH. In der passiven Investmentsparte von UBS Asset Management verstärkt Henning Kahre als Director das Vertriebsteam der ETF-Sparte und berichtet an Dag Rodewald, Leiter Passive & ETF Specialist Sales Deutschland & Österreich bei UBS.

