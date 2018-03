So sollen jetzt die Möglichkeiten der steuerlichen Sonderabschreibung (AfA) zwar zeitlich begrenzt, aber deutlich ausgeweitet werden. Beim Kauf neuer Häuser oder auch Wohnungen, die vermietet werden, wird die Abschreibung deutlich angehoben. Im ersten und zweiten Jahr ist dann eine Abschreibung von jeweils 10 % pro Jahr möglich. Im dritten Jahr liegt die Abschreibungsquote immerhin noch bei 9 %. Zusammen mit den aktuell bestehenden regulären Abschreibungen erhalten Sie so die Möglichkeit, in ... (Heiko Böhmer)

Den vollständigen Artikel lesen ...