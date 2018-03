Der Flughafenbetreiber Fraport glänzt seit heute Dienstagmorgen mit starken Passagierzahlen an seinem Heimatdrehkreuz in Frankfurt. Im Februar nutzten gut 4,4 Millionen Passagiere den größten deutschen Flughafen, das einer Steigerung von gut 8,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat entspricht. Aber auch die Frachtmenge mit einem um 3,2 Prozent gesteigerten Aufkommen und die Flugbewegungen (+7,6 Prozent) legten laut einer Fraport-Mitteilung vom Dienstag merklich zu. Die endgültigen Geschäftszahlen für 2017 legt Fraport aber erst am Freitag, den 16. März vor.

Geschäftszahlen erst am Freitag

