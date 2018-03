Zürich (ots) - pr suisse, der Schweizerische Public Relations

Verband, setzt ein Zeichen für die Qualitätssicherung in der

Kommunikationsbranche. Mit der Lancierung des Personenzertifikats

"Zertifizierte/r Kommunikationsberater/-in" bzw. "Certified

Consultant in Strategic Communication" wird eine Auszeichnung

geschaffen, die Arbeitnehmern einen Expertenstatus verschafft und

Arbeitgebern eine solide Beurteilungsgrundlage ermöglicht -

ungeachtet der absolvierten Weiterbildungswege. Basierend auf der

internationalen Norm SN EN ISO/IEC 17024 ist das Zertifikat national

und international anerkannt, vergleichbar und geschützt. Die erste

Zertifikatsprüfung ist für den Herbst 2018 vorgesehen.



Die Vielfalt der auf dem Markt existierenden

Kommunikationsabschlüsse und -titel auf Tertiärstufe erschwert

Arbeitgebern eine zuverlässige Einschätzung der Kompetenzen von

Kommunikationsspezialisten. Zugleich steigt der Stellenwert der

Weiterbildung weiter an, denn die Arbeitnehmer sind sich bewusst,

dass eine Weiterbildung mit anerkanntem Abschluss karrierefördernd

ist. Die Arbeitgeber und Kunden ihrerseits erwarten von ihren

Mitarbeitenden in höheren Kommunikationspositionen in jeder Lage eine

effiziente und lösungsorientierte Beratung und Umsetzung.



Nachweis für Expertenstatus



Ein zentrales Ziel von pr suisse ist es, das Ansehen des

Berufsstands zu fördern und das qualitativ hohe Niveau der

Kommunikationsberatung in Agenturen, Unternehmen, Behörden und

NGO/NPO auszuweisen. Mit dem neu geschaffenen Personenzertifikat

"Zertifizierte/r Kommunikationsberater/-in" bzw. "Certified

Consultant in Strategic Communication" soll das Berufsbild national

und international unabhängig vom Bildungsabschluss massgebend

gefördert und ein Qualitätsstandard für die ganze Branche gesetzt

werden.



In der Wirtschaft haben Personenzertifikate in den vergangenen

Jahren in verschiedenen Branchen an Bedeutung gewonnen. Sie

verschaffen dem Inhaber aufgrund seiner Fachkompetenz und soliden

Berufserfahrung einen Expertenstatus in den Bereichen Strategie,

Beratung und Führung. Für Arbeitgeber ist das Personenzertifikat eine

wertvolle Beurteilungs- und Entscheidungsgrundlage für die

Personalrekrutierung.



Fallstudie statt Wissensprüfung



Zertifizieren kann sich jede Person, die in der

Kommunikationsbranche im In- oder Ausland tätig ist und den

geforderten theoretischen und praktischen Kompetenznachweis erbringt.

Die Zulassung zur Zertifikatsprüfung wird nach einem Punktesystem

berechnet. Die Zertifizierung ist keine Wissensprüfung. Am Beispiel

einer Fallstudie werden die Kompetenzen der Kandidatinnen und

Kandidaten mündlich und schriftlich von etablierten und der Swiss

Association for Quality (SAQ) akkreditierten Experten geprüft. Die

Rezertifizierung erfolgt durch den schriftlichen Nachweis von

Weiterbildungsleistungen innerhalb von fünf Jahren.



Die Zertifizierung wird unter Aufsicht der neutralen und

unabhängigen Zertifizierungsorganisation SAQ durchgeführt, die von

der Schweizerischen Akkreditierungsstelle (SAS) kontrolliert wird.

Letztere ist dem Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO) unterstellt.



Die erste Prüfung ist für den Herbst 2018 vorgesehen. Der Termin

wird rechtzeitig auf www.prsuisse.ch/personenzertifikat publiziert.



Weitere Informationen:



www.prsuisse.ch/personenzertifikat



Über pr suisse - Schweizerischer Public Relations Verband SPRV



Der Schweizerische Public Relations Verband (pr suisse) ist der

nationale Berufsverband der Kommunikations-/PR-Fachleute und zählt

rund 1'500 Mitglieder. Er umfasst als einzige Branchenorganisation

Vertreter von Agenturen, Unternehmen, Organisationen,

Bildungsinstituten und Verwaltung und ist der repräsentative

Interessenvertreter der Schweizer Kommunikations-/PR-Branche.

www.prsuisse.ch.



Originaltext: pr suisse

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100017960

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100017960.rss2



Kontakt:

Peter Eberhard, Präsident pr suisse, Tel. 044 799 15 11

personenzertifikat@prsuisse.ch.