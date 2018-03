Die Verbraucherpreise in den USA ziehen im Februar um 0,2 Prozent an. Experten rechnen noch in diesem Monat mit einer Leitzinserhöhung durch die Zentralbank.

Der Preisdruck in den USA ist im Februar leicht gestiegen. Die Verbraucherpreise kletterten um 2,2 Prozent zum Vorjahresmonat, wie das Arbeitsministerium am Dienstag mitteilte. Experten hatten damit gerechnet, nachdem ...

