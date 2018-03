Itzehoe (ots) - Das Jahr 1288. Eine Kupfermühle im schwedischen Falun gibt Anteilscheine heraus, sie gelten als die ersten Aktien. So verschaffte sich das Unternehmen die Mittel für seine weitere Entwicklung. "An diesem erfolgreichen Prinzip hat sich bis heute wenig geändert", sagt Jörg Wiechmann, Geschäftsführer des Itzehoer Aktien Clubs (IAC).



Denn die Aktie könne noch viel mehr, und das mache sie so attraktiv für Anleger. Deshalb begrüßt es der IAC-Geschäftsführer, dass die Gruppe Deutsche Börse mit dem Tag der Aktie am 16. März auf die Bedeutung der Wertpapiere und anderer an der Börse gehandelter Produkte hinweist. "Aber eigentlich müsste die Aktie das ganze Jahr über im Fokus stehen. Sie ist das finanzielle Rückgrat der Gesellschaft."



Auch ihre Bedeutung für die Altersvorsorge könne gar nicht hoch genug eingeschätzt werden, sagt Wiechmann. Zinsen seien niedrig oder nicht vorhanden, sodass das Ersparte durch die Inflation aufgezehrt werde. Aktien sind aus seiner Sicht alternativlos beim Vermögensaufbau: "Schwankungen wird es immer geben, doch langfristig liegt die Aktienrendite weit vor jeder anderen Anlageform." Und: Aktionäre seien Miteigentümer eines Unternehmens und profitierten jährlich von dessen Erfolgen - dank Dividenden.



Immer noch seien die Deutschen zu zurückhaltend bei Aktien, findet Wiechmann. Immerhin: Die Zahl derer, die Aktien oder Aktienfonds halten, stieg im vergangenen Jahr um 1,1 auf mehr als zehn Millionen. "Um die Quote anderer Länder zu erreichen, braucht es aber noch einen langen Atem", so der IAC-Geschäftsführer. Die Aktie wird es allemal lang genug geben. Siehe Falun: Die Kupfermine existiert auch nach 730 Jahren noch. Natürlich als Aktiengesellschaft.



