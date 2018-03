Der Marktführer für Marktanalysen plant eine weitere Expansion seiner Geschäftstätigkeit in Europa und hat Lucien van der Hoeven mit der Leitung der Kundenbindung und Geschäftsentwicklung beauftragt.



New York (ots/PRNewswire) - Analytic Partners, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Marktanalysen gab die Einstellung von Lucien van der Hoeven als General Manager im Bereich Kundenbindung und Geschäftsentwicklung für die EMEA-Region bekannt.



Als GM-EMEA wird Herr Van der Hoeven schwerpunktmäßig Kunden dabei unterstützen, erfolgreicher zu werden und nachhaltige Wettbewerbsvorteile zu erzielen. Dazu wird er Geschäftschancen identifizieren, in denen das Marketing eine wichtige Rolle spielt und mit denen sie ihre Kunden und deren Anforderungen besser verstehen können.



Durch ihre firmeneigenen Technologien, Analysen und Beratungsdienste unterstützt Analytics Partners seit dem Jahr 2000 führende Weltmarken dabei, ihre Marketingergebnisse zu verbessern. Als globales, unabhängiges Unternehmen bietet Analytic Partners unvoreingenommene Einblicke zur Unterstützung von Unternehmen, um eine Kapitalrendite im Bereich Marketing zu erzielen (https://analyticpartners.com/unified-measurement/) und das gewinnorientierte Wachstum zu erhöhen.



"Luciens Hauptanliegen ist es, Unternehmen dabei zu helfen, hervorragende Leistungen zu erbringen, mit großen Datenmengen intelligent umzugehen und Teams zum Erfolg zu führen", so Nancy Smith, CEO von Analytic Partners. "Lucien wird unsere zahlreichen Standorte in der EMEA-Region leiten und schwerpunktmäßig Marken dabei unterstützen, Daten in Kompetenz umzuwandeln."



Lucien bringt mehr als 30 Jahre Erfahrung in Unternehmen wie Accenture Digital, MarketShare und GfK mit. Er spricht fließend Englisch, Holländisch, Deutsch und Französisch und besitzt umfassendes Wissen über die EMEA-Region. Außerdem hat er vielfältige Erfahrungen in den Bereichen Verbrauchsgüter, Einzelhandel, Finanzen, Telekommunikation, Automobil und Gesundheitswesen. Darüber hinaus hat Lucien Unternehmen in der gesamten Analytik-Wertschöpfungskette unterstützt, was zu positiven Ergebnissen der Kunden in den Bereichen Beschaffung, Finanzen, Personalwesen, Lieferketten, Marketing und Vertrieb geführt hat.



"Analytic Partners hat starke langfristige Beziehungen zu seinen Kunden aufgebaut und hilft ihnen ständig dabei, umfangreiches Wissen über Marketing, Kunden und Wettbewerber zu erfassen", so Lucien. "Ich freue mich auf die Arbeit mit unseren Teams und Kunden. Zusammen werden wir dieses Wissen in Strategien umsetzen, damit wir die Leistung insgesamt verbessern und dank dieser Erfolge unsere Beziehungen und unser Geschäft ausbauen können."



Informationen zu Analytic Partners



Analytic Partners ist ein weltweit tätiges Unternehmen für Marktanalysen, das adaptive Modellierungstechniken (https://analyticpartners.com/marketing-mix-modeling/) und Tools nutzt, damit Unternehmen im Marketing eine bessere Kapitalrendite erzielen, ihr Wachstum vorantreiben und letztlich näher bei ihren Kunden sein können. Wir arbeiten mit Marketingprofis zusammen, um vertieftes Wissen über Marken, Kunden und Mitbewerber zu erhalten, das in fundierte Strategien zur Verbesserung der Geschäftsleistung umgesetzt wird. www.analyticpartners.com



