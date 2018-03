Trotz des Skandals um den Giftanschlag auf einen Ex-Spion hofft OMV-Chef Rainer Seele weiter auf gute Geschäfte mit dem Partner Gazprom.

Der österreichische Öl- und Gaskonzern OMV schwört weiter auf die enge Zusammenarbeit mit Russland. Ausgerechnet in London, wo seit Tagen über die Beteiligung Russlands an einem Giftanschlag spekuliert wird, stellt der Vorstand seine Strategie bis zum Jahr 2025 vor.

Die heftige Debatte über Sanktionen gegen Russland beeindruckt OMV-Chef Rainer Seele aber nicht. "Wenn es Sanktionen gibt, werden wir uns daran halten", sagte Seele auf Nachfrage kurz. Noch wisse man aber schließlich nicht, ob Russland involviert war und ob es Sanktionen geben werde.

Vor gut einer Woche wurden im Südwesten Englands der Ex-Spion Sergei Skripal und seine Tochter mit Nervengas angegriffen. Beide liegen seitdem im Krankenhaus, auch ein Polizist war zwischenzeitlich in kritischem Zustand. Die Untersuchungen über den Tathergang laufen auf Hochtouren, hunderte Polizisten und Soldaten haben das Gebiet, in dem sich die beiden Russen aufgehalten hatten, weitläufig abgeriegelt.

Mittlerweile ist die britische Regierung davon überzeugt, dass das bei dem Anschlag eingesetzte Nervengas aus Russland stammt, und hat Moskau ein Ultimatum gestellt: Bis Mitternacht soll der Kreml erklären, ob er den Anschlag unterstützt oder gar in Auftrag gegeben habe. Am Mittwoch will die britische Premierministerin Theresa May dann ihr weiteres Vorgehen mitteilen.

Die Partnerschaft mit dem russischen Gaskonzern Gazprom sieht OMV-Chef Seele trotz der jüngsten Entwicklungen nicht in Gefahr. "Wir wollen beide den Deal bis zum Jahresende abschließen", sagte Seele. OMV und Gazprom sind seit Jahrzehnten enge Verbündete. Sie planen einen groß angelegten Anteilstausch, der bereits 2016 beschlossen wurde.

