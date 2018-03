HANNOVER (dpa-AFX Broker) - Die NordLB hat Gea Group nach Zahlen von "Verkaufen" auf "Halten" hochgestuft, das Kursziel aber auf 35 Euro belassen. Nachdem die Aktien des Anlagenbauers sein Kursziel nahezu erreicht hätten, hebe er die Empfehlung auf "Halten" an, schrieb Analyst Wolfgang Donie in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Bei guten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen einerseits und einem zurückhaltenden Ausblick andererseits schlummere in dem Unternehmen Potenzial für Verbesserung./bek/la

Datum der Analyse: 13.03.2018

