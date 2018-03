Wien - Hans-Joachim Barkmann tritt ab 2019 als Nachfolger von Günter Manuel Giehr, der Ende dieses Jahres in den Ruhestand gehen wird, in den Vorstand der Meag Munich Ergo Asset Management ein, so die Experten von "FONDS professionell".Barkmann werde damit ab kommendem Jahr den Bereich Immobilien des Asset Managers leiten, der als Vermögensverwalter für die Munich Re und die Ergo fungiere.

Den vollständigen Artikel lesen ...