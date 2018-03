Wien - Das neue Jahr fing gut an für die deutsche Fondsbranche, so die Experten von "FONDS professionell".Die Gesellschaften hätten im Januar 2018 netto 18,9 Milliarden Euro an neuen Geldern eingesammelt. Auf offene Spezialfonds seien neun Milliarden Euro entfallen. Den Großteil hätten aber offene Publikumsfonds mit Zuflüssen von 11,4 Milliarden Euro beigesteuert, wie aus der aktuellen Absatzstatistik des deutschen Fondsverbandes BVI hervorgehe. Damit hätten die Publikumsfonds das bisher zweithöchste Januar-Neugeschäft überhaupt erzielt. Nur im Januar 2000 seien die Zuflüsse mit 13 Milliarden Euro noch ein Stück höher gewesen.

