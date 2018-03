Das Papier von Dropbox wird voraussichtlich Ende nächster Woche an der New York Nasdaq unter dem Kurzel DBX in den Handel starten, so die New York Times. Der Börsengang wird bereits seit einiger Zeit erwartet und zählt zu den wichtigsten Meilensteinen in der Unternehmensgeschichte. Im Jahr 2007 hatten Drew Houston und Arash Ferdowsi Dropbox geschaffen und zehn Jahre später ...

