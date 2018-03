NEW YORK (dpa-AFX) - Der US-Leitindex Dow Jones Industrial hat am Dienstag wieder zugelegt. Die Nasdaq-Indizes erreichten zugleich erneut Rekordhöhen. Die wie erwartet ausgefallenen Verbraucherpreise für Februar spielten dabei allerdings eine untergeordnete Rolle. Auch die überraschende Auswechselung des US-Außenministers durch US-Präsident Donald Trump dürfte nicht wesentlich bewegen.

Der Dow gewann kurz nach dem Handelsstart 0,70 Prozent auf 25 354,78 Punkte. Zum Wochenauftakt noch hatte er dem Kursfeuerwerk vom Freitag Tribut gezollt. Für den S&P 500 ging es am Dienstag um 0,57 Prozent auf 2798,76 Punkte nach oben. Für den Nadaq 100 ging es um 0,53 Prozent nach oben auf 7168,60 Punkte, während der Nasdaq Composite um 0,44 Prozent auf 7621,96 Punkte stieg.

Die Verbraucherpreise normalisierten sich laut der BayernLB im Februar wieder, nachdem sie in den vorangegangenen Monaten recht schwankungsreich gewesen seien. Analystin Christiane von Berg nannte die Daten "nachhaltig" und erwartet, dass die US-Notenbank damit "sehr zufrieden" sein dürfte. Samt der zuletzt sehr guten Beschäftigungszahlen und der in der Umsetzung befindlichen Steuerreform dürfte daher auf der nächsten Fed-Sitzung am 20. und 21. März ihres Erachtens einen weiterer Zinsschritt bekannt gegeben werden. "Zudem besteht die Möglichkeit, dass bei so robusten Konjunkturdaten sogar vier Zinsschritte für das aktuelle Jahr in Aussicht gestellt werden", resümierte sie.

Der Dollar geriet hingegen unter Druck und wurde im Tief zu 0,8074 Euro gehandelt, nachdem Trump Rex Tillerson als Außenminister entlassen hat. Den Posten soll nun CIA-Chef Mike Pompeo übernehmen. Zuletzt koste ein Dollar 0,8085 Euro./ck/jha/

