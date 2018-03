Liebe Leser,

wie bereits in der vergangenen Woche angedeutet, ist Rio Tino zwar ein diversifizierter Rohstoffproduzent, doch aktuell wird die Aktie auch gerade deshalb an mehreren Fronten belastet. Zum einen wurden in den USA Tarife nicht nur auf Stahl, sondern auch auf Aluminium von 10 % angekündigt. Da Rio Tinto kein US-Produzent ist, sondern in Australien seinen Sitz hat, könnten diese Tarife greifen, sofern keine Ausnahmen für Australien verhandelt werden. Dass das geschieht, ist allerdings ... (David Iusow)

Den vollständigen Artikel lesen ...