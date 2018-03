Der GBP/USD erhielt mit dem frühen amerikanischen Handelgebote und so konnte er um 80 Pips zum 2-Wochenhoch steigen. Neben der Veröffentlichung des US CPI gibt es auch politische Neuigkeiten aus den USA. US Präsident Trump entließ den US Außenminister Rex Tillerson, was zu aggressiven US Dollar Verkäufen führte. Das britische Pfund profitierte auf ...

