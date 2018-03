FRANKFURT (Dow Jones)--Bei dem Spezialchemie-Konzern Lanxess steht ein Wechsel an der Spitze des Aufsichtsrats an. Der amtierende Aufsichtsratsvorsitzende Rolf Stomberg wird sein Mandat mit Ablauf der Hauptversammlung am 15. Mai beenden, wie der MDAX-Konzern mitteilte. An der Spitze des Kontrollgremium soll Matthias L. Wolfgruber auf Stomberg folgen. Der promovierte Chemiker und ehemalige Vorstandsvorsitzende der Altana AG gehört dem Aufsichtsrat der Lanxess AG als Vertreter der Aktionäre seit 2015 an.

"Bei meiner Wiederwahl in den Aufsichtsrat im Jahr 2015 habe ich angekündigt, die Neuausrichtung von Lanxess zu begleiten, aber nicht über die volle Wahlperiode zu amtieren", begründete der 77-jährige Stomberg seinen Rückzug. "Jetzt steht das Unternehmen gut da und ist zurück auf Wachstumskurs. Das ist ein guter Zeitpunkt, um den Vorsitz des Aufsichtsrats in neue Hände zu legen."

Als neues Mitglied in den Aufsichtsrat nachrücken soll Pamela Knapp. Die Diplom-Volkswirtin war zuletzt Finanzvorstand bei dem Marktforschungsunternehmen Gfk. Davor war sie in verschiedenen Führungspositionen im Siemens-Konzern tätig.

