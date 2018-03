STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Dax: Erst mal abwarten..!

Schrecksekunde: Trump feuert Außenminister

Andreas Groß, Börse Stuttgart TV Nachrichten

Anleger backen am Dienstag zunächst kleinere Brötchen. Der Dax startet mangels Impulse unverändert und dreht im Handelsverlauf in Minus. Eine kurze aber heftige Schrecksekunde gab es, als Trump seinen Außenminister via Twitter gefeuert hat.

Nach seinem Rutsch auf das Tief bei 11.830 Punkten hatte sich der Dax in einer Handelswoche wieder um über 5 Prozent nach oben gearbeitet. Der übergeordnete Aufwärtstrend im Dax ist nach wie vor bilderbuchmäßig intakt, sagen Experten. Die Chefs von Eon und RWE, Johannes Teyssen und Rolf Martin Schmitz, haben sich heute zum Thema "Zerschlagung von Innogy" geäußert. Es geht um nichts weniger als die Neuordnung des deutschen Energiemarktes. Dabei sollen bis zu 5.000 Stellen abgebaut werden. Eon wird künftig keinen Strom mehr produzieren und sich ganz auf die Energienetze und den Stromverkauf an dann rund 50 Millionen Kunden in Europa konzentrieren. Unter dem Dach von RWE sollen die gesamten erneuerbaren Energien zusammengeführt werden. Und die Autobauer zählen nach, wie viele Premiumfahrzeuge sie in diesem Jahr sie verkauft haben. Es sind durch die Bank mehr als im Vorjahr. Mercedes Benz liegt nach zwei Monaten schon deutlich vor BMW. Audi abgeschlagen auf Platz drei.

RWE zurück in der Gewinnzone RWE kehrt nach einem Milliardenverlust wieder in die Gewinnzone zurück.

2017 ist besser gewesen als gedacht, urteilen Experten über die Bilanz. Die Papiere drehten zum Handelsstart deutlich ins Plus, gaben aber die Gewinne fast vollständig wieder ab. Am Vortag hatten sie schon mehr als 9 Prozent zugelegt.

Für E.on geht es allerdings deutlich nach oben. In der Spitze kletterte die Aktie über 5 Prozent.

Wacker zahlen Sonderdividende Nach einem Gewinnsprung im abgelaufenen Jahr rechnet der Spezialchemiekonzern Wacker noch einmal mit einem deutlichen Ergebnisanstieg im laufenden Jahr.

Zur Freude der Anleger: Sie bekommen nicht nur eine höhere reguläre Dividende von 2,50 Euro, sondern zusätzlich noch eine Sonderdividende in Höhe von 2,00 Euro. Wacker Aktien verlieren trotzdem mit knapp 5 Prozent sehr deutlich. Morphosys mit mehr Verlust Die Jahreszahlen von Morphosys seien in etwa wie erwartet, wenngleich die Verluste etwas höher seien als erwartet, sagte ein Händler. Den Ausblick auf 2018 bezeichnete er als Durcheinander. Trotzdem sind Anleger erleichtert - die Morphosys Aktie klettert knapp vier Prozent.

Euwax Sentiment Index

Die Anleger in Stuttgart bleiben sich treu und damit der Marke von 12.400 Punkten. Bei Dax Ständen über dieser Marke, dreht das Stimmungsbarometer der Börse Stuttgart, der EUWAX Sentiment Index ins Minus. Fällt der Dax unter 12.400 Punkte, dreht der Sentiment Index auf.

Trends im Handel

Gesucht sind heute an der Börse Stuttgart Knock-out-Calls auf Leoni, nachdem ein Börsenbrief die Aktien des Spezialisten für Bordnetzsysteme empfohlen hatte.

Call-Optionsscheine auf Evonik waren heute gesucht, Puts auf die Modekette H&M dagegen wurden überwiegend verkauft.

