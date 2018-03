Das Verhältnis von Deutschland zu Russland und den USA ist immer angespannter. Horst Seehofer will trotzdem weiter diplomatische Lösungen suchen.

CSU-Chef Horst Seehofer warnt vor Sanktionen in den Konflikten der EU-Staaten mit den USA und Russland. "Gegenmaßnahmen können immer nur das letzte Mittel sein", sagte Seehofer am Dienstag in München. Das Wichtigste sei "nicht eine Verschärfung und Verhärtung der Positionen, sondern eine Verbesserung der bilateralen Beziehungen durch Dialog". Das gelte gegenüber den Vereinigten Staaten, Russland und gleichermaßen gegenüber Großbritannien in den Brexit-Verhandlungen.

Seehofer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...