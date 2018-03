Mit der neuen Dienstleistung "Energy-Storage-as-a-Service" will Younicos seinen Kunden die Nutzung von Batteriespeicherlösungen ohne technisches Risiko und langfristige Kapitalbindung ermöglichen. Zunächst sollen Mietverträge mit zwei bis vier Jahren Laufzeit abgeschlossen werden.Younicos hat zur Energy Storage Europe ein neues Mietangebot für Batteriespeicher aufgesetzt. Ab sofort könnten Kunden mit dem neuen "Energy-Storage-as-a-Service" ihren kurzfristigen Bedarf an Stromspeicherlösungen decken - ohne technisches Risiko oder langfristige Kapitalbindung, wie der Berliner Speicherpionier am Dienstag ...

