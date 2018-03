Bis zum 21. Juni muss die griechische Regierung alle Reform- und Sparvorgaben umsetzen, um das Land vom Tropf der Hilfskredite zu lösen.

Ende März will der Euro-Stabilitätsfonds ESM weitere 5,7 Milliarden Euro nach Athen überweisen. Nachdem die Finanzminister der Euro-Gruppe am Montagabend die Auszahlung billigten, müssen nun nur noch einige EU-Parlamente zustimmen, was aber als Formsache gilt. Voraussichtlich im Frühsommer wird dann eine letzte Kreditrate von 11,7 Milliarden Euro fließen, bevor Griechenland am 18. August das Hilfsprogramm beendet.

Acht Jahre lang hielt sich das Land mit Finanzspritzen der Euro-Partner und des Internationalen Währungsfonds (IWF) über Wasser. Das Programmende, so meint Euro-Gruppenchef Mario Centeno, werde in Griechenland "eine neue politische Realität darstellen".

Aber bis es so weit ist, muss die Regierung von Ministerpräsident Alexis Tsipras noch jede Menge liefern. Nicht weniger als 88 Maßnahmen umfasst die Reformagenda, die Griechenland im Rahmen der jetzt begonnen vierten und letzten Prüfrunde abarbeiten muss. Darunter sind politisch kontroverse Punkte wie Privatisierungen, die Öffnung des Energiemarktes, Steuererhöhungen und weitere Rentenkürzungen.

Beim Treffen der Euro-Finanzminister in Brüssel gab es viel Lob, aber auch Mahnungen für Athen: Euro-Gruppenchef Centeno sieht "bemerkenswerte Fortschritte bei der Umsetzung des Programms", Griechenland sei "auf der Zielgerade". Er erwarte aber, dass die Regierung "ein klares Bekenntnis zur Fortsetzung der Reformen ablegt".

EU-Währungskommissar Pierre Moscovici drängt: "Wir haben keine Zeit zu verlieren". Bis zum Treffen der Euro-Gruppe am 21. Juni seien es nur noch 100 Tage, bis dahin müsse Athen alle Vorgaben erfüllen, so Moscovici. Auch ESM-Chef Klaus Regling spricht mahnend von einem "engen Zeitplan".

Parallel zur Umsetzung der Reformagenda ...

