Der Vorsitzende der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde sagt, dass Kryptowährungen nicht übermäßig reguliert werden sollten Thomson Reuters führt ein Bitcoin Sentiment-Datenfeed ein Garlinghouse (CEO von Ripple) behauptet, dass digitale Währungen reale Bank- und Überweisungsprobleme lösen können

Zusammenfassung:Die wichtigsten Kryptowährungen haben in letzter Zeit keine größere Volatilität erlebt, so dass die meisten von ihnen in einem Konsolidierungsmodus geblieben sind. Während sich die Preise nicht zu sehr geändert haben, gab es einige interessante Geschichten über digitale Währungen, die auf den ersten Blick positiv erscheinen. Beginnen wir mit den merkwürdigen Bemerkungen des Vorsitzenden der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde, Andrea Enria. Er sprach sich gegen übermäßige Regelungen virtueller Währungen aus, da zu strenge Gesetze die finanzielle Innovation einschränken oder sogar zunichte machen könnten. Obwohl Enria einigen Zentralbanken zustimmte, dass Kryptowährungen nicht über die institutionelle Absicherung verfügen und nicht in der Lage seien, die Funktionen ...

