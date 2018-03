In den USA sorgt mal wieder ein Mann für Gesprächsstoff: Donald Trump. Der US-Präsident hat seinen Innenminister entlassen. Außerdem mischte sich Trump in die Übernahme von Qualcomm durch Broadcom ein. von Konjunkturseite stehen die US-Verbraucherpreise im Fokus. Mehr dazu verrät Marco Uome hier... Außerdem gibt Franziska Schimke, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, einen Überblick, was die Märkte in Deutschland heute bewegt.