=== 00:50 JP/BoJ, Protokoll der Sitzung des geldpolitischen Rats vom 22./23. Januar *** 03:00 CN/Industrieproduktion Januar/Februar *** 07:00 DE/Brenntag AG, Jahresergebnis (14:00 Telefonkonferenz), Essen 07:00 DE/Windeln.de SE, ausführliches Jahresergebnis, Grünwald *** 07:00 ES/Inditex SA, Jahresergebnis, A Coruna *** 07:30 DE/Adidas AG, Jahresergebnis (10:00 BI-PK), Herzogenaurach *** 07:30 DE/Symrise AG, Jahresergebnis (10:00 BI-PK in Frankfurt), Holzminden 07:30 DE/SGL Carbon SE, Jahresergebnis (10:00 BI-PK in Frankfurt), Wiesbaden 07:30 DE/Deutz AG, Jahresergebnis (10:00 BI-PK), Köln 07:30 DE/Sixt Leasing SE, Jahresergebnis, Pullach *** 07:30 AT/Raiffeisen Bank International AG (RBI), ausführliches Jahresergebnis (14:00 Telefonkonferenz), Wien *** 08:00 DE/Verbraucherpreise Februar (endgültig) PROGNOSE: +0,5% gg Vm/+1,4% gg Vj vorläufig: +0,5% gg Vm/+1,4% gg Vj zuvor: -0,7% gg Vm/+1,6% gg Vj HVPI PROGNOSE: +0,5% gg Vm/+1,2% gg Vj vorläufig: +0,5% gg Vm/+1,2% gg Vj zuvor: -1,0% gg Vm/+1,4% gg Vj 08:00 DE/Konsumausgaben der privaten Haushalte 2017 *** 08:00 AT/Verbund AG, Jahresergebnis (09:00 PK), Wien *** 08:30 DE/PK zur Konjunkturprognose des DIW - Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung, Berlin *** 08:55 EU/"The ECB and Its Watchers XIX", Konferenz, u.a. mit Reden von EZB-Präsident Draghi (09:00), EZB-Direktor Praet (09:45), EZB-Vizepräsident Constancio (11:45) und BdF-Gouverneur Villeroy de Galhau (14:30), Frankfurt *** 09:00 DE/Bundestag, Wahl der Bundeskanzlerin, Berlin *** 10:00 DE/Volkswagen AG (VW), Jahres-PK der Marke Volkswagen, Wolfsburg 10:00 DE/Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv), PK zu Weltverbrauchertag - Neustart in der Energiewende, Berlin *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines Dollar-Swap-Repogeschäfts *** 11:00 EU/Industrieproduktion Januar Eurozone PROGNOSE: -0,3% gg Vm/+5,0% gg Vj zuvor: +0,4% gg Vm/+5,2% gg Vj 11:30 DE/Zuteilung Aufstockung 30-jährige Bundesanleihe über 1,5 Mrd EUR *** 13:30 US/Einzelhandelsumsatz Februar PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: -0,3% gg Vm Einzelhandelsumsatz ex Kfz PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: 0,0% gg Vm *** 13:30 US/Erzeugerpreise Februar PROGNOSE: +0,1% gg Vm zuvor: +0,4% gg Vm Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie) PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,4% gg Vm *** 15:00 US/Lagerbestände Januar PROGNOSE: +0,6% gg Vm zuvor: +0,4% gg Vm *** 15:30 US/Rohöllagerbestände (Woche) 17:15 DE/EZB-Direktor Coeure, Teilnahme an einem Panel zum Thema "Nullzinspolitik" beim CDU-Wirtschaftsrat, Berlin - DE/Patrizia Immobilien AG, ausführliches Jahresergebnis, Augsburg *** - GB/Prudential plc, Jahresergebnis, London - AT/Opec, Ölmarkt-Monatsbericht ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/dgm

(END) Dow Jones Newswires

March 13, 2018 10:20 ET (14:20 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.