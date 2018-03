BERLIN (Dow Jones)--Das schwarz-rote Bündnis im Bundestag geht mit unterschiedlichen Prioritäten in die neue Regierungszeit. Für die SPD stehe zuvorderst das "überfällige Rückkehrrecht" von Teilzeit in Vollzeit auf der Tagesordnung, erklärte die SPD-Fraktionsvorsitzende Andrea Nahles am Dienstag in Berlin. Zweite Priorität habe, dass Arbeitgeber und Arbeitnehmer wieder paritätisch den gleichen Anteil an Beiträgen in die Gesetzliche Krankenversicherung entrichten. Das bedeute eine milliardenschwere Entlastung für die Arbeitnehmer, meinte Nahles.

Der Unions-Fraktionsvorsitzende Volker Kauder nannte hingegen als zunächst wichtigstes Thema den Haushalt 2018. Dieser werde ein "erstes klares deutliches Signal setzen", erklärte der CDU-Politiker: Es bleibe bei der schwarzen Null, die "solide Haushaltspolitik" werde fortgesetzt. Nahles und Kauder zeigten sich davon überzeugt, dass Bundeskanzlerin Angela Merkel am (morgigen) Mittwoch wiedergewählt wird. Über das Ergebnis wollten sie nicht spekulieren.

Merkel (CDU) braucht für eine überzeugende Wahl die sogenannte Kanzlermehrheit. Damit ist die absolute Mehrheit aller Abgeordneten gemeint, nicht nur die Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Demnach müssen am Mittwoch 355 Abgeordnete für Merkel stimmen. CDU, CSU und SPD kommen auf 399 Stimmen, das Parlament hat 709 Sitze. Es wird geheim gewählt.

