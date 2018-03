Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundestagsvizepräsident Thomas Oppermann (SPD) hat die Entlassung des bisherigen US-Außenministers Rex Tillerson bedauert und US-Präsident Donald Trump in diesem Zusammenhang deutlich kritisiert. "Wir haben ja schon seit Januar damit gerechnet", erklärte Oppermann im Nachrichtensender n-tv. Trump habe immer wieder zu erkennen gegeben, "dass er nicht die Meinung seines Außenministers in vielen Fragen teilt". Tillersons Entlassung "sagt uns, dass diese Politik willkürlich und erratisch ist, heute so, morgen so - er folgt dem Prinzip hire and fire".

