Der US-Dollar Index, der die Stärke des USD gegenüber seinen 6 wichtigsten Rivalen darstellt, fiel zum neuen Tagestief von 89,80/70. USD geschwächt durch Daten, Tillerson Der Index leidet unter der Nachricht der US Tageszeitung The Washington Post, dass US Präsident Donald Trump den Außenminister Rex Tillerson feuerte. Der Index stürzte schnell zur ...

