Eine Untersuchung der Verbraucherzentrale zeigt: Die Sprachassistenten der Tech-Riesen hören viel häufiger mit als sie sollten.

Google und Amazon hören immer zu - auch wenn man das nicht gerade möchte, fand das Marktwächter-Team der Verbraucherzentrale NRW heraus. Die Verbraucherschützer unterzogen die Sprachassistenten einem Test. Eigentlich sollten beide Geräte nur auf bestimmte Signalwörter reagieren und sonst nicht "zuhören". Soweit die Idee.

Doch der Sprachtest ergab: Während das Gerät Google Home nur auf das Codewort "Ok, Google" reagieren sollte, reicht bereits "ok, gut", "Guglhupf", "Bubu" oder auch "Ok, Kuchen" aus, um das Google-Gerät zu aktivieren.

Auch die Prüfung von Amazons Echo sorgte für kuriose Ergebnisse: Ein dialekt-bedingtes "Ham wa schon" wurde von Alexa als "Amazon", "Gecko" als "Echo" interpretiert und sorgte ebenfalls für die Aktivierung. Doch auch ohne Grund sprang Alexa an.

Zudem stellten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...