BERLIN (dpa-AFX) - Die Verbraucherzentralen fordern von der künftigen Bundesregierung zügige Verbesserungen für Millionen Bürger. Mit Blick auf die Vorhaben des Koalitionsvertrags sei das Glas eindeutig halb voll, sagte der Chef des Verbraucherzentrale Bundesverbands (vzbv), Klaus Müller, am Dienstag in Berlin. Wenn versprochene Vorhaben in den ersten 100 Tagen begonnen würden, könne sich tatsächlich etwas im Alltag der Verbraucher verbessern.

Tempo nötig sei etwa bei geplanten neuen Klagerechten für Fälle mit vielen betroffenen Verbrauchern wie beim VW-Skandal. Das von Union und SPD geplante Inkrafttreten einer "Musterfeststellungsklage" zum 1. November sei extrem ambitioniert. Wichtig sei, bei der Umsetzung zu erreichen, dass Ansprüche im Fall Volkswagen nicht schon zuvor zum Jahresende verjähren. Schnell angegangen werden sollten auch die Schaffung eines "standardisierten Riester-Produkts" für die private Altersvorsorge und Regelungen für einen zügigeren Ausbau des schnellen Internets./sam/DP/edh

