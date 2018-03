Rex Tillerson muss das US-Außenministerium räumen - die Händler an der Wall Street zeigen sich unbeeindruckt. Dow Jones & Co. starten mit einem Plus in den Dienstagshandel.

In der Hoffnung auf eher behutsame Zinserhöhungen der Notenbank Fed greifen Anleger bei US-Aktien erneut zu. Der überraschende Rauswurf des Außenministers Rex Tillerson durch Präsident Donald Trump trübte ihre Kauflaune dabei nur leicht. Der Technologie-Index Nasdaq stieg zur Eröffnung am Dienstag um 0,5 Prozent und markierte mit 7627 Punkten den dritten Tag in Folge ...

