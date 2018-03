- Stadiontour startet in UK und Europa am 6. Juni; Nordamerika-Etappe beginnt am 25. Juli -



- Vorverkäufe bei Citi, TIDAL und Beyhive beginnen am 14. März -



- Ticketverkauf für die Allgemeinheit ab 19. März über LiveNation.com verfügbar -



Los Angeles (ots/PRNewswire) - JAY-Z UND BEYONCÉ treten gemeinsam auf der neu angekündigten OTR II Stadiontour auf. Die Tour startet am Mittwoch, den 6. Juni in Cardiff, Großbritannien, und die internationalen Konzerte finden in 15 Städten über ganz Großbritannien und Europa und in 21 Städten in Nordamerika statt. Der komplette Tourplan ist unten aufgelistet.



Die Tour wird von Live Nation Global Touring in Zusammenarbeit mit Parkwood Entertainment und Roc Nation präsentiert.



Der Ticketverkauf für die Allgemeinheit startet ab Montag, den 19. März, bei LiveNation.com und allen anderen üblichen Verkaufsstellen. Die Daten für den Verkaufsstart variieren (vollständiger Zeitplan ist unten aufgeführt).



Citi ist die offizielle Kreditkarte der OTR II Stadiontour und aus diesem Grund können Citi-Karteninhaber die Möglichkeit eines speziellen Vorverkaufs für Show-Daten in den Vereinigten Staaten, Europa und Großbritannien nutzen. Für Performances, die ab Montag, den 19 März, in den USA und Europa zum Kauf zur Verfügung stehen, können Citi-Karteninhaber die Tickets bereits ab Mittwoch, den 14. März, um 12.00 Uhr bis Samstag, den 17. März, um 17.00 Uhr kaufen (der Citi-Vorverkauf in Paris endet am Freitag, den 16. März, um 18.00 Uhr). Für Konzerte im Vereinigten Königreich, Schweden und Polen haben die Citi-Karteninhaber Zugang zum Ticketkauf ab Montag, den 19. März, um 12.00 Uhr bis Donnerstag, den 22. März, um 17.00 Uhr, bevor dann der allgemeine Ticketverkauf am Freitag, den 23. März, beginnt. Um mehr über die kompletten Details des Vorverkaufs zu erfahren, besuchen Sie bitte: citiprivatepass.com.



Ab Mittwoch, den 14. März, um 9.00 Uhr in Nordamerika und 10.00 Uhr in Großbritannien und Europa (alles Ortszeiten), haben Abonnenten von Beyhive und TIDAL die Möglichkeit, Tickets im Vorverkauf für alle Tourdaten zu erwerben. Um sich Beyhive anzuschließen und Zugang zum Vorverkauf der Tour zu erhalten, besucht man die Webseite Beyonce.com. TIDAL-Mitglieder finden die Einzelheiten zum Ticketkauf unter TIDAL.com oder über die mobilen, Web- und Desktop-Apps von TIDAL.



Den Tour-Trailer kann man jetzt auf TIDAL ansehen. Ein Einbettungscode ist hier verfügbar: http://tdl.sh/OTRII.



Im Sommer 2014 haben Beyoncé und JAY-Z sechs Wochen lang ihre Performance vor ausverkauften Stadien in ganz Nordamerika bei der mit Spannung erwarteten Tour ON THE RUN gezeigt. Die Tour fand ihren Abschluss mit zwei internationalen Konzerten in Paris, Frankreich, die für ein HBO-Special gefilmt wurden, das eine Emmy-Nominierung erhielt.



OTR II TOURDATEN UK UND EUROPA: 06. Juni Cardiff, UK Principality Verkauf Stadium ab 23. März 09. Juni Glasgow, UK Hampden Park Verkauf ab 23. März 13. Juni Manchester, Etihad Stadium Verkauf UK ab 23. März 15. Juni London, UK London Stadium Verkauf ab 23. März 19. Juni Amsterdam, Amsterdam Arena Verkauf NL ab 19. März 23. Juni Kopenhagen, Parken Stadium Verkauf DK ab 19. März 25. Juni Stockholm, Friends Arena Verkauf SW ab 23. März 28. Juni Berlin, DE Olympiastadion Verkauf ab 19. März 30 Juni Warschau, Stadion Narodowy Verkauf PL ab 23. März 03. Juli Köln, DE RheinEnergieStadion Verkauf ab 19. März 06. Juli Mailand, IT San Siro Verkauf ab 19. März 08. Juli Rom, IT Stadio Olimpico Verkauf ab 19. März 11. Juli Barcelona, Olympic Stadium Verkauf ES ab 19. März 14. Juli Paris, FR Stade de France Verkauf ab 19. März 17. Juli Nizza, FR Allianz Riviera Verkauf ab 19. März



OTR II TOURDATEN NORDAMERIKA: 25. Juli Cleveland, OH FirstEnergy Verkauf Stadium ab 19. März 28. Juli Washington, FedEx Field Verkauf DC ab 19. März 30. Juli Philadelphia, Lincoln Verkauf PA Financial ab 19. Field März 02. Aug. E. MetLife Verkauf Rutherford, Stadium ab 19. NJ März 05. Aug. Boston, MA Gillette Verkauf Stadium ab 19. März 08. Aug. Minneapolis, US Bank Verkauf MN Stadium ab 19. März 10. Aug. Chicago, IL Soldier Field Verkauf ab 19. März 13. Aug. Detroit, MI Ford Field Verkauf ab 19. März 18. Aug. Buffalo, NY New Era Field Verkauf ab 19. März 23. Aug. Nashville, TN Vanderbilt Verkauf Stadium ab 19. März 25. Aug. Atlanta, GA Mercedes Benz Verkauf Stadium ab 19. März 29. Aug. Orlando, FL Camping World Verkauf Stadium ab 19. März 31. Aug. Miami, FL Hard Rock Verkauf Stadium ab 19. März 11. Sept. Arlington, TX AT&T Stadium Verkauf ab 19. März 13. Sept. New Orleans, Mercedes-Benz Verkauf LA Superdome ab 19. März 15. Sept. Houston, TX NRG Stadium Verkauf ab 19. März 19. Sept. Phoenix, AZ University of Verkauf Phoenix ab 19. Stadium März 22. Sept. Los Angeles, Rose Bowl Verkauf CA ab 19. März 27. Sept. San Diego, CA SDCCU Stadium Verkauf ab 19. März 29. Sept. Santa Clara, Levi's Verkauf CA Stadium ab 19. März 02. Okt. Vancouver, BC BC Place Verkauf ab 19. März



Vollständige Infos über Tour und Tickets findet man unter: www.livenation.com, www.beyonce.com und www.rocnation.com.



