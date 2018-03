An der Wall Street ist die jüngste Aufwärtsbewegung am Dienstag ins Stocken geraten. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial büßte seine Tagesgewinne zwischenzeitlich komplett ein und stand zuletzt nur noch minimal höher. Auf die Stimmung drückten Kursverluste bei den Aktien des Mischkonzerns General Electric (GE) , die nach einer skeptischen Studie der Bank JPMorgan am Index-Ende um knapp 4 Prozent fielen.

An der Technologiebörse Nasdaq übernahmen derweil die Pessimisten das Zepter: Der Nasdaq 100 und der Nasdaq Composite drehten ins Minus, nachdem die Indizes im frühen Handel noch jeweils Rekordhochs erreicht hatten./la/tos

ISIN US2605661048 XC0009694271 US6311011026

AXC0255 2018-03-13/16:50