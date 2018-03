Im Jahr 2017 sind 720.000 Elektrofahrräder verkauft worden. Das sind mehr als 19 Prozent mehr als im Vorjahr. Ratgeber-Autor Karl-Gerhard Haas über den Weg zum richtigen E-Bike.

Die Fahrradsaison hat für viele Menschen begonnen, oft kaufen sie im Frühling neue Räder. Im Verlag Stiftung Wartentest ist nun der Ratgeber E-Bike & Pedelec erschienen. Er hat 176 Seiten und kostet 19,90 Euro, verfasst von Autor Karl-Gerhard Haas in Zusammenarbeit mit Fachberater Felix Krakow. Haas über die richtige Wahl beim Kauf.

WirtschaftsWoche: Die Menschen kaufen in Fahrradgeschäften immer seltener normale Räder, dafür umso mehr E-Bikes. Sind die so viel anders? Warum braucht es dazu einen Ratgeber wie Ihren, der nun in den Buchhandel kommt?

Haas: Der Hintergrund ist, dass der Markt, wie die Zahlen des Zweirad-Industrie-Verbands für 2017 belegen, enorm wächst. Das heißt auch, dass immer mehr Hersteller sich in dem Markt tummeln. Es herrscht dort Goldgräberstimmung, die zu einer immer unüberschaubareren Palette an Angeboten führt.

E-Bikes, also Pedelecs, die mit Trittkraftunterstützung arbeiten, sind gesetzlich reglementiert. Sie dürfen bis Geschwindigkeiten bis zu 25 Kilometer pro Stunde unterstützen - eigentlich doch eine einfache Sache.

Am Markt gibt es aber auch immer mehr verschiedene Antriebe. Nicht nur die Frage ob der Motor im Vorderrad sitzen soll oder beim Tretlager - die Antriebe werden von immer mehr Herstellern angeboten und haben natürlich Unterschiede. Autozulieferer, die Motoren für Fahrräder anbieten, klassische ...

