Drei Manager, drei Konzepte, drei Portfolios: Die Musterdepots zeigen, wie man den Markt schlagen kann.

Das Redaktionsdepot: Ulf Sommer, Handelsblatt

Um 82 Prozent ist die Lufthansa-Aktie auf Sicht eines Jahres gestiegen. Kein anderer Dax-Wert ist so erfolgreich. Gemessen am Nettogewinn ist die Kranich-Airline mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von knapp sechs auch nach dem kräftigen Anstieg immer noch der preiswerteste Titel im Dax, gefolgt von Volkswagen.

Das heißt, selbst wenn die Gewinne der Airline künftig einbrechen und sich halbieren würden, was nicht in Sicht ist, wäre die Aktie immer noch moderat bewertet und nicht überteuert. Insofern bleibt das Wertpapier eine starke Halteposition in unserem Depot.

Das Social-Trading-Depot: Alexander Kovalenko, Bayerische Vermögen

Die Aktie des finnischen Papier- und Zellstoffproduzenten UPM Kymmene stellt neben dem Energiekonzern OMV unser bisher erfolgreichstes Einzeltitelinvestment dar. Trotz der Volatilität in den vergangenen Wochen erreichte die Aktie ein neues Allzeithoch.

