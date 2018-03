Die Berliner Flughäfen brauchen einen neuen Betriebsleiter. Bislang kümmert sich der Manager Elmar Kleinert darum, dass in Tegel und Schönefeld alles reibungslos läuft. Er wechselt jedoch im Sommer zum Flughafen Bremen, wie die Berlin-Brandenburger Flughafengesellschaft am Dienstag mitteilte. Kleinert war dazu nicht zu erreichen. Seine Nachfolge ist noch offen.

Der Manager gehe auf eigenen Wunsch, teilte Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup mit. Er bedauere den Schritt. "Herr Kleinert hat es in den letzten Jahren geschafft, die begrenzten Kapazitäten an unseren Flughäfen mit den stark steigenden Fluggastzahlen in Einklang zu bringen."

Der damalige Flughafenchef Hartmut Mehdorn hatte Kleinert 2013 vom Flughafen Paderborn-Lippstadt nach Berlin zurückgeholt. Der Ostwestfale war zuvor schon von 2002 bis 2009 Betriebsleiter in Tegel gewesen. Die Berliner FDP-Fraktion sprach von einem immensen Verlust für den Luftverkehrsstandort Berlin, die CDU-Fraktion von einem schweren Schlag für Lütke Daldrup./bf/DP/edh

