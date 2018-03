Mainz (ots) -



Mittwoch, 14. März 2018, 5.30 Uhr



ZDF-Morgenmagazin Moderation: Jana Pareigis, Wolf-Christian Ulrich (5.30 bis 7.00 Uhr); Dunja Hayali, Mitri Sirin (7.00 bis 9.00 Uhr)



Kanzlerin-Wahl: Merkels IV. Amtszeit - Erwartungen und Analysen Kleine GroKo - breite Opposition - Politische Stimmen zur neuen GroKo Bundesregierung: Was denken Bürger? - Live aus Bürgerzentrum Saarbrücken US-Präsident: Trump baut Regierung um - Rede in Kalifornien erwartet Kultur: Kinotipp der Woche - "Der Hauptmann" und "Florida Project" Trainerwechsel bei Fußballfrauen - Hrubesch trainiert Nationalmannschaft Schach-WM: Ausscheidungsturnier - Wer wird Gegner von Magnus Carlsen?







Mittwoch, 14. März 2018, 12.10 Uhr



drehscheibe Moderation: Babette von Kienlin



Ölfahnder auf der Nordsee - Umweltsündern auf der Spur Expedition Liebenburg - Frühlingsgefühle Neuanfang nach Knast - Vom Drogendealer zum Buchautor







Mittwoch, 14. März 2018, 21.00 Uhr



Leute heute Moderation: Karen Webb



Kim Wilde ist zurück - Erstes Album seit sieben Jahren Fürst Albert hat Geburtstag - Das Staatsoberhaupt Monacos wird 60 Patrick Schwarzenegger im Kino - Neue Filmromanze "Midnight Sun"



OTS: ZDF newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7840 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7840.rss2



Pressekontakt: ZDF Presse und Information Telefon: +49-6131-70-12121