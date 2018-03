Porsches neuestes Showcar ist ein wahnsinnig schneller, vollelektrischer Crossover-SUV - und er könnte schon bald in Produktion gehen.



Die Porsche-Führungskräfte deuten darauf hin, dass der Mission E-Cross Turismo, der auf dem Genfer Automobilsalon in dieser Woche enthüllt wurde, nach dem Produktionsstart der Mission-E-Sportlimousine, die im nächsten Jahr erwartet wird, der zweite Tesla (WKN:A1CX3T)-Herausforderer der Marke werden könnte. Hier erfährst du, was wir darüber wissen.

Was es ist: Ein vollelektrischer Hochleistungs-Luxus-Crossover

Wie der Name schon vermuten lässt, basiert der Mission E-Cross Turismo auf der Architektur, die Porsche für den Mission E entwickelt hat, den elektrischen viertürigen Fastback, der voraussichtlich 2019 in Serie gehen ...

