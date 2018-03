Die zweite Verhandlungsrunde für die Beschäftigten von Bund und Kommunen endete ohne Ergebnis. Nun könnten Kitas und Flughäfen schließen.

Nach den heftigen Warnstreiks in der Metall- und Elektroindustrie droht nun auch in der Tarifrunde für die rund 2,3 Millionen Tarifbeschäftigten des Bundes und der Kommunen eine härtere Gangart. Noch vor Ostern werde es eine Ausweitung der Warnstreiks geben, kündigte Verdi-chef Frank Bsirske nach dem Ende der zweiten Verhandlungsrunde in Potsdam an: "Wir liegen in den zentralen Punkten fundamental auseinander, sowohl bei der Höhe als auch bei der Struktur der Forderungen."

Verdi und dbb Beamtenbund und Tarifunion fordern sechs Prozent mehr Geld für die Beschäftigten, mindestens aber 200 Euro. Vor allem über diese "soziale Komponente" gibt es Streit. Die Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) weist darauf hin, dass es in unteren ...

