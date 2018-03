Winterthur - Eine erst allmählich wieder besser werdende Nachfrage nach Neumaschinen, wenige Verkäufe im High-End-Bereich sowie die Verlagerung der Produktion von Deutschland in die Tschechische Republik haben das Geschäftsjahr 2018 des Spinnereimaschinenherstellers Rieter geprägt. Der Winterthurer Konzern verzeichnete einen deutlichen Rückgang des Gewinns.

Im Neumaschinengeschäft (Bereich Machines&Systems) resultierten unter Ausklammerung der Restrukturierungskosten für den Standort Ingolstadt nur knapp schwarze Zahlen. Grund war unter anderem die nur schwache Nachfrage für Maschinen im High-End-Bereich, die bessere Margen haben als jene im mittleren Preissegment.

Zudem wuchs Rieter kaum noch: Insgesamt verzeichnete das Unternehmen zwar ein Umsatzplus von 2% auf 965,6 Mio CHF, ohne die Akquisition von SSM Textilmaschinen im Sommer wäre aber ein Minus von 3% geschrieben worden. In der umsatzstärksten Sparte Machines&Systems ging der Umsatz um 2% zurück.

Auf Stufe EBIT resultierte - Umstrukturierungskosten nicht mitgerechnet - ein Gewinn von 51,8 Mio CH, was gegenüber dem Vorjahr einem Minus von 8% gleichkommt. Der Reingewinn schliesslich fiel mit 13,3 Mio CHF 69% unter Vorjahr aus.

2018 Umsatz und Profitabilität über Vorjahresniveau

Für Rieter dürfte nun aber der Wind gedreht haben: So hat sich in der zweiten Jahreshälfte die Marktlage wieder verbessert, was sich in höheren Bestellungen niederschlug. Der Auftragseingang 2017 lag mit knapp 1,052 Mrd CHF ...

