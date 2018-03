Am Mittwoch präsentiert Vorstandschef Kasper Rorsted die Jahreszahlen des Sportkonzerns. Fünf Dinge sollten Anleger vorher wissen.

Eins steht bereits fest: Vorstandschef Kasper Rorsted hatte einen glänzenden Start bei Adidas. Das legen die Zahlen der ersten neun Monate und die Prognose nahe. In seinem ersten vollen Jahr an der Spitze ging es kräftig bergauf bei Europas größtem Sportkonzern. Trotzdem gibt es einige wichtige Punkte, auf die Investoren achten sollten, wenn der Däne am Mittwochmorgen die Jahreszahlen präsentiert.

1. Amerika

In den USA hinkt Adidas Weltmarktführer Nike seit Jahren hinterher. Daher steht der größte Sportmarkt der Welt ganz oben auf der Agenda von Rorsted. Ein strammes Umsatzwachstum im vergangenen Jahr gilt als sicher.

Doch wie viel hat Adidas in Amerika verdient? Zuletzt blieb auf dem Kontinent unterm Strich kaum etwas übrig. Die Marke mit den drei Streifen hat viele Millionen ins Marketing gesteckt. Darüber hinaus hat Rorsted ...

