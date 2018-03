Zürich - Dem Schweizer Aktienmarkt ist am Dienstag der Schwung schon wieder abhanden gekommen, den er zu Wochenauftakt aus einer starken Vorwoche hinübergerettet hatte. Dabei weiteten die Indizes ihre Abgaben in der zweiten Sitzungshälfte deutlich aus - im Schlepptau einer nachgebenden Wall Street. Dort zeigten sich die Investoren zwar erleichtert, dass sich die Teuerung in den USA wie erwartet verlangsamt hat. Für Euphorie reichte das aber nicht und der Dollar geriet nach den Daten unter Druck.

Weiterhin heiss diskutiert wurde das Thema Handelsbeziehungen zwischen den USA und dem Rest der Welt, hiess es im Handel. Aber auch die Nachricht, dass US-Präsident Donald Trump seinen Aussenminister Rex Tillerson entlassen hat. Nachfolger soll der bisherige CIA-Chef Mike Pompeo werden. Dieser gilt als Hardliner, unter ihm als Aussenminister könnten sich geopolitische Krisen zuspitzen, sagten Händler.

Der Swiss Market Index (SMI) schloss deutliche 1,00% tiefer bei 8'880,92 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) gab 1,15% ab auf 1'453,83 Zähler und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,91% auf 10'296,19. Die 30 wichtigsten Titel schlossen allesamt tiefer.

Einigermassen ungeschoren davon kamen die Papiere des Reisedetailhändlers Durfy (-0,1%), der am Donnerstag ...

