der in Schieflage geratene Möbelriese Steinhoff will offenbar weiter Geld einsammeln: Wie die Nachrichtenagenturen Reuters und Dow Jones Newswires am Dienstag mitteilten, werde sich der Konzern von einigen Anteilen seiner südafrikanischen Beteiligung KAP Industrial Holding trennen.

Platzierung soll 260 Millionen Euro zur Schuldentilgung einbringen

So sollen 450 Millionen Aktien verkauft werden. Dies entspreche einem Anteil von 17 Prozent. Die Platzierung soll ... (Marco Schnepf)

