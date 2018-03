Weiterstadt (ots) -



- Deutschlands Verbraucher wählen SKODA zum vierten Mal in Folge zur Automarke mit dem besten Gegenwert - Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis gehört seit jeher zu den Markenwerten von SKODA - Marktforschungsunternehmen YouGov befragt Verbraucher im Auftrag des 'Handelsblatts' über das gesamte Jahr hinweg



Keine andere Automarke bietet in den Augen der Verbraucher in Deutschland ein so vorteilhaftes Preis-Leistungs-Verhältnis wie SKODA. Das ist das Ergebnis der kontinuierlichen Umfragen des Marktforschungsunternehmens YouGov im Auftrag der Wirtschaftszeitung 'Handelsblatt'. SKODA erhielt in mehr als 700.000 Befragungen die meisten Stimmen und eroberte damit den Titel als 'Preis-Leistungs-Sieger' in der Kategorie 'Automobil'.



Seit 2015 befragt YouGov pro Jahr rund 70.000 Verbraucher nach den Marken mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis - und jedes Mal nannten die meisten Menschen SKODA als ihren Favoriten. Der vierte Erfolg für den tschechischen Fahrzeughersteller als 'Preis-Leistungs-Sieger' unter den Automarken ist auch deswegen besonders wertvoll, weil er langfristige Einstellungen der Verbraucher widerspiegelt.



Im Unterschied zu Studien, die eine aktuelle Momentaufnahme wiedergeben, misst der YouGov BranchenIndex über das ganze Jahr. Das Marktforschungsunternehmen erfasst kontinuierlich die Markenwahrnehmung von Verbrauchern. Dabei zeigt YouGov den befragten Konsumenten pro Kategorie maximal 30 Marken, die sie in Bezug auf die Fragestellungen bewerten sollen. So kommen insgesamt mehr als 700.000 Online-Interviews mit etwa 70.000 Personen zusammen.



