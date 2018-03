Liebe Leser,

die Aktie von Evotec bewegt sich weiterhin in einer komfortablen Zone. Der Wert kann in den kommenden Wochen noch einmal massiv nach oben steigen. 20 % und mehr sind möglich, meinen zumindest die charttechnischen Analysten mit Blick auf die jüngste Entwicklung des Titels. Im Detail: Die Aktie verlor am Dienstag zwar rund 3 %. Dennoch hat der Wert inzwischen einen charttechnischen Aufwärtstrend erreicht und diesen auch verteidigen können. Die Ziele sind nun fest definiert. ... (Frank Holbaum)

